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Солистка группы «Мальбэк» заявила со сцены о том, что её бьёт муж

Культура

Сюзанна Варвина заявила о том, что она разводится со своим супругом

Солистка группы «Мальбэк» заявила со сцены о том, что её бьёт муж
Развод

Москва, 19 октября 2018, 13:23 — REGNUM  Солистка группы «Мальбэк» Сюзанна Варвина во время последнего концерта заявила со сцены, что её муж Роман (он также является участником музыкального коллектива) её бьёт, и поэтому она с ним разводится. Видео этого момента выступления выложил на своей странице 19 октября пользователь MEOWanessa в Twitter.

Во время исполнения одной из песен Варвина пропела о том, что это конец отношений супругов и группы «Мальбэк». Как пишет издание Medialeaks, позже она пояснила поклонникам, что не играла на сцене, а показала свои настоящие чувства.

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Напомним, группа «Мальбэк» играет в жанре экспериментальной музыки, а также в стиле рок и электро-поп. В апреле 2017 года группа выложила на YouTube клип на композицию «Равнодушие», которое стало одним из самых популярных (набрало уже около 38 млн просмотров).

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