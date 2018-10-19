Сын Караченцова рассказал о состоянии здоровья артиста

Москва, , 13:15 — REGNUM В настоящее время советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Караченцов постепенно восстанавливается после перенесенного воспаления легких. Об этом сообщил сын Караченцова Андрей.

По его словам, в настоящее время артист остается в больнице и продолжает терапию.

«С одной стороны, мы рады, что рентгеновские снимки показывают, что воспаление уходит из правого и левого легкого, а с другой, беспокоит, что он очень ослаб», — цитирует слова сына артиста РИА Новости.

Также он подчеркнул, что теперь известный актер не может гулять, а «может только сидеть».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября супруга актёра Людмила Поргина рассказала, что Николай Караченцов находится в больнице. По её словам, борющийся с онкологическим заболеванием артист был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких.

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