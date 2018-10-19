Звезда фильма «Человек-паук: Вдали от дома» странно пошутила про Таноса

Нью-Йорк, США, , 12:24 — REGNUM Когда в очередном эфире шоу Джимми Киммела актера Тома Холланда, исполняющего главную роль в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», спросили о сюжете будущей картины, он отпустил странную шутку про Таноса. Об этом 18 октября сообщил портал Сomicbook.

Ведущий спросил Холланда о том, будет ли предстоящий фильм сиквелом или приквелом. После этого актёр сделал вид, что он очень нервничает, отпустил странную шутку и поспешил удалиться из зала. Издание предположило, что он боялся раскрыть хоть какие либо подробности о сюжете будущей картины.

«Я думаю, что Танос сейчас грабит банк, — сказал Холланд, — теперь он беден. До свидания».

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало видео, которое Том Холланд записал перед съёмками финальных сцен фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Актёр обратился к поклонникам и, не сдерживая эмоций, сообщил им, что он просто в восторге от финала картины.

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