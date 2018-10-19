Танцоры из 12 стран боролись за призы фестиваля имени Махмуда Эсамбаева

Грозный, , 12:15 — REGNUM В Чечне прошел X Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В нем приняли участие более 130 исполнителей. За главный приз боролись участники из 12 стран мира, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Гран-при конкурса получили представители Чечни Лом-Али Шахбиев и Седа Шамсадова. Победителями юбилейного фестиваля в номинации «Сольный танец» стали участница из Башкортостана Миляуша Хайгулина, в номинации «Парный танец» — представители Алтайского края Антон и Степан Кобелевич.

Еще один главный приз конкурса в номинации «Групповой танец» увезли в Омск Александр Серков, Антон Петак и Дмитрий Бабич.

Напомним, в 2018 году ежегодный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева проводился уже в 10-й раз. По традиции жюри конкурса возглавляла заслуженный деятель искусств России и Чеченской Республики Валерия Уральская.

Напомним, Махмуд Эсамбаев — народный артист СССР, уроженец предгорного селения Старые Атаги Урус-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. За его заслуги в честь 200-летия Грозного 4 октября в столице республики был открыт бульвар его имени.

Читайте также: В Чечне открылся Международный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева