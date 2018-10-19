Пятница, 19 Октября 2018 года
14:11:15 МСК

Танцоры из 12 стран боролись за призы фестиваля имени Махмуда Эсамбаева

Культура

Юбилейный фестиваль прошел в Грозном

Грозный, 19 октября 2018, 12:15 — REGNUM  В Чечне прошел X Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В нем приняли участие более 130 исполнителей. За главный приз боролись участники из 12 стран мира, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Гран-при конкурса получили представители Чечни Лом-Али Шахбиев и Седа Шамсадова. Победителями юбилейного фестиваля в номинации «Сольный танец» стали участница из Башкортостана Миляуша Хайгулина, в номинации «Парный танец» — представители Алтайского края Антон и Степан Кобелевич.

Еще один главный приз конкурса в номинации «Групповой танец» увезли в Омск Александр Серков, Антон Петак и Дмитрий Бабич.

Напомним, в 2018 году ежегодный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева проводился уже в 10-й раз. По традиции жюри конкурса возглавляла заслуженный деятель искусств России и Чеченской Республики Валерия Уральская.

Напомним, Махмуд Эсамбаев — народный артист СССР, уроженец предгорного селения Старые Атаги Урус-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. За его заслуги в честь 200-летия Грозного 4 октября в столице республики был открыт бульвар его имени.

Читайте также: В Чечне открылся Международный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бальные танцы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить