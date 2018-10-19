Умер народный артист России Леонид Брусин

Тверь, , 11:23 — REGNUM В Твери на 77-м году жизни скончался народный артист России, актер Тверского академического театра драмы Леонид Брусин. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что ведущий актер ушел из жизни 18 октября вследствие продолжительной болезни.

«Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит и выражает соболезнования родным, близким, поклонникам Леонида Брусина», — говорится в сообщении.

Также в учреждении культуры уведомили, что прощание с артистом пройдет 22 октября в здании Тверского театра драмы.

Напомним, народный артист России Леонид Аркадьевич Брусин сыграл на театральной сцене более 80 ролей, из которых свыше 20 — главные. Также на его счету съёмки в одном из эпизодов киноэпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука.