Netflix опубликовал трейлер сериала «Нарко: Мексика»

Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM Компания Netflix выпустила официальный трейлер предстоящего сериала «Нарко: Мексика», в котором главные роли исполнят актёры Майкл Пенья и Диего Луна. Ролик был опубликован 18 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Согласно описанию, размещённому под видео, в новом сериале зрителям покажут самое начало войны наркокартелей в Мексике. Netflix выложит сериал на своём сайте 16 ноября 2018 года.

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Напомним, первые кадры «Нарко: Мексика» компания выложила в сеть в июле 2018 года. Диего Луна исполнит в нём роль Мигеля Анхель Феликс Гальярдо — главы наркокартеля Гвадалахара. Майкл Пенья сыграет оперативника DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) Кики Камарена.

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