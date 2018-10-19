В переславском монастыре откроют памятник святителю Луке Крымскому

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:14 — REGNUM В Фёдоровском женском монастыре Переславля-Залесского Ярославской области 21 октября состоится освящение и открытие памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому). Об этом — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы Переславской епархии Андрей Зубков.

Святитель Лука — Валентин Войно-Ясенецкий — епископ Русской православной церкви, врач-хирург, профессор медицины и богослов, почетный гражданин Переславля-Залесского. В начале ХХ века в течение шести с половиной лет жил и трудился хирургом и главным врачом в больницах Переславля. Проводя уникальные операции, он оставил яркий след как талантливый хирург-практик.

С февраля 1912 года и до своего отъезда из Переславля в 1917 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий регулярно оказывал безвозмездную врачебную помощь монахиням Фёдоровского монастыря, о чем свидетельствует монастырская деловая переписка тех лет.

И сегодня сестры Феодоровского монастыря чувствуют особое заступничество святителя Луки и считают его одним из святых покровителей обители. В 2014 году из Крымской епархии при содействии Федеральной службы судебных приставов в монастырь была принесена икона святителя Луки Крымского с частицей его мощей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы Переславской епархии Андрей Зубков.

Это уже второй памятник святителю Луке в Переславле. Первый, работы скульптора Александра Аполлонова был установлен на территории Центральной районной больницы в 2015 году.