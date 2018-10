В сети появилась пародийная анимация на фильм «Человек-муравей и Оса»

Лос-Анджелес, США, , 10:18 — REGNUM В сети появилось пародийное анимационное видео на тему того, как должен был закончится фильм «Человек-муравей и Оса». Ролик был опубликован 18 октября на YouTube-канале How It Should Have Ended.

Те, кто посмотрели фильм, знают, что он закончился на весьма серьёзной ноте. Новое видео представляет собой достаточно необычный взгляд на некоторые сюжетные моменты картины.

Напомним, фильм «Человек-муравей и Оса» вышел на большие экраны российских кинотеатров 5 июля 2018 года. Снял его режиссёр Пейтон Рид, над созданием сценария работали Эрик Соммерс, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари, а также Пол Радд, который исполнил в картине роль Человека-муравья.

