В четверг фильм «Веном» вновь занял место лидера российского кинопроката

Москва, , 09:22 — REGNUM В четверг, 18 октября 2018 года, место лидера российского кинопроката осталось за фильмом режиссёра Рубена Флейшера «Веном». Картине удалось собрать ещё 24 млн рублей. Об этом 19 октября сообщил портал Kinobusiness.

Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым четвергом (11 октября 2018 года) сумма кассовых сборов картины уменьшилась на 59%. Согласно их прогнозам, за третьи выходные проката фильм сможет принести создателям ещё 150−160 млн рублей. В топ-3 также попали фильм ужасов «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина и триллер режиссёра Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».

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Напомним, на данный момент фильм «Веном» собрал в России около $24 млн, в США — уже более $144 млн, в мировом прокате — более $380 млн. Бюджет картины составил $100 млн. При этом на сайте Rotten Tomatoes картину оценили в 4,5 баллов из 10.

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