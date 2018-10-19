Информационные щиты острова-града Свияжск обойдутся Татарии в 10,4 млн

Казань, , 08:37 — REGNUM Из бюджета Татарии на информационные щиты «Остров-град Свияжск» планируется потратить 10 485 880 рублей. Аукцион по выбору исполнителя на данный госзаказ планируется провести 9 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Преимущество в тендере отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Только представители этого сегмента допускаются до аукциона. Работы должны быть выполнены до 30 июня 2019 года. Заказчик — ГБУ культуры РТ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Исполнитель должен будет поставить и установить десять двухсторонних информационных стел-щитов со смещенной стойкой и ажурным контуром — размером 8 на 7,5 метра.

Напомним, остров-град Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарии, площадь острова — 62,7 га. Остров-град относится к памятникам России XVI — нач. XX века, на его территории расположено 19 памятников истории и культуры федерального значения и 18 республиканских памятников. Сам остров входит в предварительный список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2017 года архитектурный ансамбль Успенского монастыря острова-града Свияжск был включён во Всемирный наследия ЮНЕСКО.

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