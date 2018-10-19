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Пользователей соцсетей сильно напугал сериал «Призрак дома на холме»

Культура

Многие отмечают, что это лучшие ужасы из тех, что они видели ранее

Нью-Йорк, США, 19 октября 2018, 08:05 — REGNUM  Пользователи соцсетей пожаловались на то, что их очень испугал новый сериал Netflix «Призрак дома на холме», являющийся новой экранизацией одноименного романа писательницы Ширли Джексон.

https://twitter.com/natwingwrites/status/1052417101359661056

Некоторые из них во время просмотра нового шоу испугались до такой степени, что потеряли сон. Другие испытывали приступы тревоги, а кто-то написал, что его стошнило во время просмотра. Многие пользователи отмечают, что это лучший сериал ужасов из всех, что они смотрели раньше.

https://twitter.com/RupaulFTompkins/status/1050913713019064320

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Напомним, ранее известный писатель Стивен Кинг похвалил создателей сериала «Призрак дома на холме». Он сказал, что их работа близка к гениальной и добавил, что, возможно, сама Ширли Джексон могла бы одобрить её.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Кинг похвалил создателей сериала «Призрак дома на холме»

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