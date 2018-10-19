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HBO поднял зарплаты ключевым актерам сериала «Мир Дикого запада»

Культура

Теперь за съёмки в каждой новой серии они будут получать на $100 тыс. больше

Нью-Йорк, США, 19 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Телеканал HBO пересмотрел контракты актёров, участвующих в проекте сериала «Мир Дикого запада» и увеличил их зарплаты. Об этом 18 октября сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что Эван Рэйчел Вуд (Долорес Абернати), Тэнди Ньютон (Мейв Милли,), Джеффри Райт (Бернард Лоу) и Эд Харрис (Уильям, Человек в черном) за съёмки в каждой серии третьего сезона сериала будут получать $250 тыс. Как пишет издание, ранее им платили по $150 тыс. Телеканал HBO отказался от комментариев.

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Напомним, в мае 2018 года ИА REGNUM сообщило, что сериал «Мир Дикого запада» продлили на третий сезон. Информацию озвучил глава отдела программ HBO Кейси Блойз.

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