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Писатель из Израиля получил литературную премию «Ясная поляна»

Культура

Он стал лауреатом за роман «Иуда»

Москва, 19 октября 2018, 05:43 — REGNUM  Израильский писатель Амос Оз стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература», сообщает пресс-служба премии.

Сообщается, что премия была присуждена Озу за роман «Иуда». Теперь израильский писатель приедет в Россию, чтобы получить премию, учрежденную музеем-усадьбой Льва Николаевича Толстого.

Напомним, премия «Ясная поляна» присуждается ежегодно с 2003 года. В номинации «Иностранная литература» участвуют «самые важные» произведения, переведенные на русский язык. В прошлом году лауреатом стал Марио Варгас Льоса за его книгу «Скромный герой».

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован шорт-лист премии «Ясная Поляна»

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