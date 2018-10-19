Писатель из Израиля получил литературную премию «Ясная поляна»

Москва, , 05:43 — REGNUM Израильский писатель Амос Оз стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература», сообщает пресс-служба премии.

Сообщается, что премия была присуждена Озу за роман «Иуда». Теперь израильский писатель приедет в Россию, чтобы получить премию, учрежденную музеем-усадьбой Льва Николаевича Толстого.

Напомним, премия «Ясная поляна» присуждается ежегодно с 2003 года. В номинации «Иностранная литература» участвуют «самые важные» произведения, переведенные на русский язык. В прошлом году лауреатом стал Марио Варгас Льоса за его книгу «Скромный герой».

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован шорт-лист премии «Ясная Поляна»