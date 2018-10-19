Автор «Игры престолов» рассказал об одном из подтекстов своего творения

Нью-Йорк, США, , 03:54 — REGNUM Одним из подтекстов серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снят популярный сериал «Игра престолов», является тема климатических изменений, заявил автор произведений Джордж Мартин в интервью The New York Times.

На вопрос журналиста, является ли правомочной интерпретация, будто бы произведение говорит об изменениях климата, Мартин ответил:

«В очень широком смысле — конечно же, есть эта параллель. Народ Вестороса ведет свои личные бои за власть, статус и богатство. За этим они не обращают внимания на угрозу прихода зимы, которая потенциально может уничтожить и их, и весь их мир… Это замечательная параллель, я думаю, если взглянуть на нашу планету. Мы сражаемся вокруг различных проблем, важных проблем — внешняя политика, внутренняя политика, права человека, социальная ответственность и справедливость. Все это важно. Однако пока мы тратим всю свою энергию на решение этих вопросов, существуют и угрозы изменения климата, которые, если мне не изменяет память, убедительно доказаны 99,9% научного сообщества».

Помимо вопросов о климате, журналисты спросили Мартина, с каким из персонажей саги он ассоциирует действующего президента США Дональда Трампа. Журналисты намекали на Ходора, однако сам Мартин указал на Джоффри в качестве аналогии с американским президентом. Кроме этого, Мартин в ходе интервью признался в своей любви к женщинам с рыжими волосами.