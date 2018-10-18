Из театральной Мекки — строить дом в Ереване: интервью Карена Нерсисяна

Марина Брутян, , 22:58 — REGNUM

Решением директора Ереванского русского драматического театра им. К. Станиславского Фреда Давтяна от 16 октября на должность худрука театра был назначен режиссер Карен Нерсисян. Контракт заключен до конца 2019 года.

Уехавший из Еревана в 1993 году выпускник ереванского театрального вуза в течение этих 25 лет работал с различными коллективами во многих городах России. Делал постановки в США. Его работы всегда удостаивались высокой оценки многих международных фестивалей.

Известный российский театральный критик, председатель множества театральных фестивалей Александр Иняхин так прокомментировал ИА REGNUM назначение Карена Нерсисяна на должность худрука:

«Он очень активно работает, у него масса постановок. Я лично видел порядка двух десятков его работ. Все они очень интересны, у него разнообразный подход и материал. Он всегда достойно работал в Москве и вокруг. Рад слышать, что у него все так интересно складывается».

Российский театральный критик, актер Вячеслав Дьяченко считает Карена Нерсисяна большим профессионалом и уверен, что он способен поднять Русский театр в Ереване на новый уровень:

«Я был приятно удивлен, узнав из СМИ о назначении его на должность художественного руководителя. Он профессионал и грамотный режиссер — то, что сегодня в режиссуре не хватает. Нерсисян чувствует автора и артиста, поэтому у него всегда четкое распределение ролей и создается такое впечатление, что именно эти артисты должны были играть эти роли. Его спектакли наполнены жизнью, они продуманны и живые. Я сейчас говорю не только как критик, я озвучиваю и мнение жюри. Я лично был в жюри трех-четырех фестивалей, где участвовал Карен Нерсисян и его работы всегда были отмечены главными призами», — сказал Вячеслав Дьяченко.

Знакомство В. Дьяченко с Кареном Нерсисяном началось еще в начале 1990-х в Ереване, в стенах Русского драматического театра им. Станиславского. На тот момент театром руководил Александр Григорян (с 1965 по 2017 гг.):

«Я помню его молодым режиссером, он ставил в театре «Изобретение Вальса» Набокова. Александр Самсонович очень тепло относился к нему. Здесь есть связь времен: он начинал карьеру в этом театре, а сегодня возвращается туда, пройдя театральную школу в Москве, в театральной Мекке. С его возвращением есть надежда на то, что этот театр планомерно продолжит дело Александра Григоряна и выйдет на новые высоты. Как в 1978 году, когда вся Москва валила смотреть «Макбета» Григоряна», — заявил Вячеслав Дьяченко.

Новый художественный руководитель театра им. Станиславского приедет в Ереван в начале ноября. Карен Нерсисян не стал раскрывать, какой будет первый спектакль, поставленный на сцене ереванского театра, однако сказал, что это будет сложный материал.

: «У режиссера должен быть свой дом — театр, в который он всегда возвращается. Но для творческой встряски, за новыми ощущениями нужно ездить в другие города». Это ваши слова. Вы едете в Ереван домой или за новыми ощущениями?

А я подумал, какие хорошие слова, как будто я сказал. Даже обидно немного стало, что кто-то меня опередил. А, оказывается, это вы меня же и цитируете. Я еду строить дом. Это новые для меня ощущения. Трепетные. Важные. Дом уже есть, он родной для меня, но пока не мой, он требует переделки: что-то нужно перестроить, что-то бережно сохранить, может быть, что-то потребует восстановления. И обязательно будем достраивать и развивать.

: В одном из своих интервью вы сказали, что «начинать с новым коллективом лучше с чего-то архисложного — это мобилизует и режиссера и коллектив». С каким материалом вы приедете в Ереван? Что может повторить успех тольяттинской «Чайки» или рязанского «Гамлета».

У меня есть ещё несколько дней, чтобы окончательно определиться. Да, это будет сложный материал. И да, это будет классика.

: Нет ли у вас ощущений и опасений того, что от вас ожидают большего, чем вы можете дать? Один год — не слишком ли короткий срок, чтобы реализовать запланированное?.

Да, год — это очень маленький срок. За это время можно найти общий язык с коллективом, выпустить пару хороших спектаклей, запустить несколько лабораторных и образовательных проектов. Это при условии всеобщего конструктивного настроя. Можно пробудить зачатки новой волны зрительского интереса к театру. Но не более. Этот год даётся для того, чтобы узнать степень совместимости руководителя с коллективом, худрука с директором, что немаловажно, своеобразная страховка. Для того, чтобы по-настоящему строить театр, год — это абсурдно маленький срок.

: Русский театр за рубежом, наверное, несет в себе больше проблемных вопросов, нежели локальные, провинциальные российские театры. Русская сценическая речь — ее сохранение в национальных, особенно моноэтнических государствах — одна из серьезных проблем. Об этом сигнализировал, в том числе директор Тбилисского государственного русского драмтеатра им. Грибоедова. Вторая проблема, о чем говорил руководитель литовского русского театра — это проблема посещаемости русского театра. Насколько остро на ваш взгляд стоят сегодня эти две проблемы перед русским театром в Ереване.

Вы правы, приехав в этом году в Ереван (спустя 25 лет), я заметил, что в городе стали меньше говорить по-русски. Но у артистов ереванского русского театра серьёзных проблем с русским языком я пока не обнаружил. Во всяком случае, этих проблем не больше, чем проблем с говором в провинциальных русских театрах. Об образовательных программах я уже упоминал, уверен, что и эти вопросы решаемы. Что касается проблемы посещаемости, то я убежден, что если в театре действительно происходит что-то интересное, для истинных театралов языковой барьер не является непреодолимой преградой. Придется соответствовать. Кроме того, существуют современные технологии, позволяющие зрителю смотреть спектакли на незнакомом языке

: У современного армянского зрителя к современным местным театрам есть претензии, и одна из них — претензия к музыкальному оформлению. Очевидно, что найти, скачать известную или менее известную мелодию в интернете легче, быстрее и экономичнее, чем заказать музыкальное оформление композиторам, аранжировщикам. Какая мелодия сопровождает ваши постановки? С каким музыкальным материалом вы работаете?

Вы же понимаете, что вопрос «дешевле» — этот вопрос продюсерский, директорский. Зачастую режиссер ограничен рамками продюсерских решений. Случается, что директор решает, что выгоднее заказать музыку композитору, иногда ему удобнее заплатить авторские за уже «готовую» музыку. Бывает, что приходится положить много сил, чтобы преодолеть эти решения, если они не совпадают с авторской концепцией спектакля. Вопрос «проще» — тоже неоднозначен. Хороший композитор, с которым говоришь на одном языке, способен сэкономить часы поисков, предложить нестандартные решения, заставить спектакль звучать по-новому. Я люблю работать с композиторами, с аранжировщиками, мой отец был известным звукорежиссером, это та работа, которая мне известна с детства. Но, вместе с тем, я часто использую музыку «из подбора» — в частности, музыку минималистов, очень люблю джаз. В этом вопросе для меня нет ограничений, если музыка нужна для спектакля, она будет в нём звучать.

: Что может заставить вас пожалеть о принятом решении работать в Ереване?

Если работа в театре обернется склоками и мышиной возней. Если окажется, что театр нужен только мне.