Снос старинных домов в малых городах: на местном уровне проблему не решить

Москва, , 22:26 — REGNUM Скандальный снос объектов исторического наследия в Боровске Калужской области отразил ту тяжёлую ситуацию, в которой оказались все объекты исторического наследия в России, находящиеся в ведении муниципальных органов власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 18 октября местный краевед Александр Бойко.

«Сегодня, я так понимаю, у правительства (в регионе) денег нет. Они приняли определённое решение — начать заселять жителей и давать им квартиры, а эти дома они просто бросают. Говорят: купите за рубль, за рубль вам отдаём. Никто их не берёт. Потом приходят бездомные, они их сжигают. А начальство ждёт, когда они сами сгниют и обвалятся. Им это выгодно. Но спустя время они строят новый дом, который уже не имеет характерной черты этого города», — заявил Бойко.

Правительство приняло программу о выселении горожан из аварийного жилья — деревянных домов, которым по 200−250 лет. Жить во многих из таких домов, у которых нет ни ванной, ни газа, да ещё и которые пребывают в столь плачевном состоянии, практически невозможно. Однако в связи с тем, что администрация не принимает на себя обязательства ничего восстанавливать — у муниципальных образований нет денег, — город становится аналогом обычного одноэтажного посёлка.

«Да, эти дома разрушаются. Но нужно выделить какие-то минимальные средства, сфотографировать эти старые дома и строить новые, ведь нельзя в гнилушке, которая обваливается, жить. Но здесь денег нет. Поэтому надо рассмотреть те города, которые были историческими, рассмотреть их с точки зрения экономики, какие дома надо стоит сохранить, какие на реставрацию, какие на реконструкцию, но не отдавать эти места под строительство новых коттеджей», — заявил краевед.

Таким образом, основная проблема в управлении малыми городами с культурными объектами, памятниками архитектуры заключается в неравномерном разделении возможностей и компетенций между региональными и федеральными органами власти и муниципальными. Последние всегда живут в основном на государственные субсидии, не имеют собственных доходов и в принципе не занимаются вопросами сохранения памятников культуры.

В связи с этим следует поставить вопрос иначе: придать городам, таких как Боровск, статус исторического поселения, после чего рассматривать реконструкцию тех же самых памятников зодчества в качестве инвестиций — и у многих объектов такого рода, действительно, есть немалый коммерческий потенциал, уверен краевед.

В конечном счёте, уверен он, проблема может быть решена только на федеральном уровне. В частности, должна быть принята программа восстановления облика исторических поселений России, а в уставы исторических муниципальных образований внесены положения об обязательном сохранении исторической застройки, налоговые льготы для мастеров народного творчества.

«Всё сводится к точке зрения местной администрации, которая отношения никакого к культуре не имеет. В уставах не записано о содействии развитию традиционной культуры, о создании музеев, о развитии туризма на основе экономических расчётов. Для этого нужен статус исторического города — взять старые фотографии и начать реконструировать потихоньку, не сразу и с сохранением стиля», — пояснил он.

Напомним, что последние дни в городе Боровске Калужской области нарастает серьёзный скандал, связанный с очередным уничтожением объектов исторического наследия — под снос попал весь исторический центр в рамках программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Местные жители выходят на пикеты, будучи уверенными, что местные власти, вопреки обещаниям, уже не восстановят исторический облик города. Общественники уверены, что, поскольку администрация вместо модернизации и капитального ремонта домов предпочла полный снос с последующим же полным восстановлением, за ликвидацией ветхого жилья скрывается обыкновенное недобросовестное «освоение» бюджетных средств.

Общественные деятели обратились за защитой объектов в Минкультуры и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Однако чиновники заверили, что смогут придать статус исторического поселения Боровску только к концу 2019 года — то есть когда все объекты исторического наследия будут уже давно снесены.

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