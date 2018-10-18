Скончался солчит группы «Нэнси» Сергей Бондарекно

Москва, , 20:10 — REGNUM Соличт группы «Нэнси» Сергей Бондаренко скончался в возрасте 31 года. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил журналистам музыкант Алексей Горбашов.

По словам Горбашова, Бондаренко скончался в ночь на 18 октября.

Напомним, российско-украинскую группу «Нэнси» основал Анатолий Бондаренко в 1992 году. Первый альбом группы назывался «Дым сигарет с ментолом», а одноименная песня стала самой популярной композицией группы.

Музыкальный коллектив записал более 20 альбомов. Сергей Бондаренеко являлся сыном основателя группы. Он присоединился к «Нэнси» в начале 2000-х годов.

Причина смерти не уточняется.