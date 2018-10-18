Директор «Ленфильма» считает скандальный фильм «о блокаде» интересным

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин считает фильм «Праздник», оказавшийся в центре громкого скандала, интересной кинематографической работой. Однако советует его создателям поменять место действия картины с блокадного Ленинграда на другой город тех времен.

Напомним, по словам режиссера Алексея Красовского, его фильм «Праздник» является «черной комедией» о «людях, которые даже в самые тяжелые для страны времена умудрялись жить лучше всех». Съемки ленты завершены, идет монтаж, фильм будет готов к прокату в 2019 году.

«Фильм обычный, ничего в нем такого нет — ни криминального, ни сверхъестественного, ни порочащего. Это интересное кино, оно вполне себе может быть интересно, только если убрать (действие) с территории Ленинграда блокадного. Перенести его в Подмосковье, к примеру», — сказал Эдуард Пичугин в комментарии ТАСС.

В то же время он отметил, что «Ленфильм» в 2017 году категорически отказался участвовать в создании фильма «Праздник».

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Ранее живущая в Мурманске блокадница Флора Геращенко сказала ИА REGNUM, что осуждения подобного «творчества» от самих деятелей искусства не будет в силу их корпоративной солидарности, поэтому своё слово должны сказать общественные организации и граждане, в том числе подавая иски в суд, чтобы предотвратить надругательство над памятью погибших.

Народный артист России Николай Буров заявил ИА REGNUM, что комедийный жанр в истории о блокадном Ленинграде неуместен, блокада — это предмет скорби и гордости, с которым не нужно ни оригинальничать, ни шутить.

Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра культуры Владимира Мединского ни в коем случае не выдавать прокатного удостоверения фильму Красовского.

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