Диктант на 14 языках написали жители Дагестана

Махачкала, , 15:46 — REGNUM В одном из самых многонациональных регионов России — Дагестане представители 14 народностей проверили свои знания родных языков. Тотальный диктант прошёл накануне, 17 октября, во всех городах и сёлах республики, передаёт ОТР.

К диктанту допускали абсолютно всех, независимо от возраста и профессии. Один из пунктов для проверки знаний был открыт в педагогическом университете Махачкалы. Сюда пришли почти 300 человек. Большая часть из них — аварцы. Это самая многочисленная национальность республики — больше 850 тысяч человек. На втором месте — даргинцы, затем кумыки и лезгины. Были среди пришедших и представители самых малочисленных народностей, языки которых сейчас находятся под угрозой исчезновения. Это рутульцы, агульцы и цахуры.

Всего в республике проживают больше 32 народностей. Больше пяти из них находятся под угрозой исчезновения. Это происходит из-за большого количества языков, малочисленности народов, отсутствия преподавания в школах на этих языках.

«Я считаю, что уважающий себя человек постарается, чтобы его ребёнок владел его родным языком», — уверена преподаватель цахурского языка и литературы ДГПУ Шекер Ходжаева.

Сейчас в школах Дагестана преподают родной язык всего три часа в неделю. Как отмечают педагоги, этого совершенно недостаточно.

Проверять работы участников тотального диктанта на родных языках Дагестана будут специалисты кафедры дагестанских языков. Преподаватели надеются, что проведение ежегодного диктанта позволит повысить интерес молодёжи к изучению родного языка.