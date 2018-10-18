Опубликован новый трейлер аниме-полнометражки «Таня — воплощение зла»

Токио, , 15:29 — REGNUM Вышел второй трейлер предстоящего полнометражного аниме-фильма «Таня — воплощение зла». Ролик был опубликован 17 октября на портале Tokyo Otaku Mode.

Премьера фильма в Японии запланирована на 8 февраля 2019 года. В его основу легли одноименные ранобэ (популярная в Японии литература с иллюстрациями в стиле аниме и манга) и аниме-сериал. В фильме, в частности, будет показан конфликт между майором Таней фон Дегурчав и прапорщиком Мэри Сиу.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Японии предзаказ билетов на премьеру фильма начнётся 19 октября 2018 года. Первые покупатели получат необычный подарок: им позвонит сама Таня фон Дегурчав и «вызовет» в кинотеатр.

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