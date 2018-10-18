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В Киеве улицу им. Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины

Культура

Правительство Кубанской Украины боролось против большевиков во время гражданской войны

Киев, 18 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Улицу имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины, сообщает 18 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, решение о переименовании принял Киевский городской совет. Улица носила имя Жукова с 1974 года.

Кубанская народная республика — государственное образование на территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего войска, существовавшее в 1918—1920 годах. Правительство Кубанской республики заключило договор с Добровольческой армией и боролось против большевиков.

Георгий Жуков — маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны был заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.

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