Российский частный вуз вошел в мировой рейтинг лучших вузов БРИКС

Москва, , 13:31 — REGNUM Российский новый университет (РосНОУ) — частное высшее учебное заведение в Москве — вошел в список британской компании Quacquarelli Symonds, опубликовавшей ежегодный рейтинг QS University Rankings BRICS 2019. Впервые в престижный перечень включен негосударственный вуз из России .

Всего в списке 400 университетов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Российскими лидерами рейтинга остаются МГУ имени Ломоносова и СПбГУ, которые расположились на 6 и 11 позициях. Топ-5 заняли китайские вузы во главе с пекинским Tsinghua University.

Рассчитывается QS BRICS по восьми индикаторам: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, доля сотрудников со степенью PhD, количество публикаций на одного сотрудника, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников, доля иностранных студентов.

Второй российский частный вуз, вошедший в QS University Rankings BRICS 2019 — Российская экономическая школа (РЭШ). Он, как и Российский новый университет, расположились на местах с 350 до 400. Здесь же и другие известные государственные вузы — Астраханский государственный университет, Башкирский государственный университет, Дагестанский государственный университет, Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, Иркутский государственный университет, Кубанский государственный университет, Пензенский государственный университет, Государственный университет управления, Тверской государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет и другие.

— QS University Rankings BRICS 2018 — репутационный рейтинг, войти в который российским частным вузам непросто — они моложе государственных учебных заведений страны и регулярно подвергаются гонениям в прессе, что негативно влияет на их имидж, отношение общества, — отмечает председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов. — В любом мировом рейтинге в топовой части, в основном, располагаются именно частные вузы так как в них эффективность использования ресурсов намного выше, чем в государственных. И в России стоимость ввода материальной базы, учебных корпусов, общежитий в частных вузах в 4−6 раз ниже, чем в государственных. В научно-инновационной деятельности — стоимость научных открытий, патентов — аналогичная ситуация.

Ранее РосНОУ вошёл в сотню лучших вузов России — рейтинга, подготовленного рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) и прошедшего международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Также вуз включен в список лучших вузов мира по версии международного рейтинга Round University Ranking и топ-100 российских вузов по версии Forbes.