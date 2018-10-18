Снос исторического центра Боровска: «Извлечь доход любой ценой и сразу»

Москва, , 13:25 — REGNUM Попытки властей всех уровней «продавить» снос объектов исторического наследия в Боровске Калужской области свидетельствует о глубокой и всеобщей деградации государственного управления в сфере культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Это свидетельствует о полной потере каких-либо критериев, которыми должно руководствоваться управление историческими памятниками. Судя по всему, кроме денег, сиюминутной, очень короткой выгоды, чиновники вообще не видят ничего, в том числе даже возможностей для развития туризма, не руководствуются даже репутационными соображениями», — заявил Кагарлицкий.

«Не собираются долго сидеть такие люди. Что бы там они ни говорили, но все планы у них на полгода, год, максимум — на полтора. Им нужно как можно больше денег из любой истории извлечь именно сейчас, не откладывая на будущее, не строя никаких долгосрочных планов», — считает политолог.

По его словам, пример Боровска отражает уже общую для всей России тенденцию — при этом она проявляется не только в малых городах, но вообще повсеместно.

«У нас даже в той же самой Москве, несмотря на разговоры о том, как хорошо стало при Собянине, снос исторических зданий продолжается в беспрецедентных масштабах. И, в общем, потери сопоставимы с тем, что были во время советской реконструкции 30-х годов или во время войны. Но с той разницей, что во время войны это было просто связано с общими разрушениями и потрясениями, тем более, что это делали по большей части вражеские силы», — указал эксперт.

Если же взять советскую реконструкцию, то, несмотря на ошибки, она, по крайней мере, всё-таки проводилась из действительной необходимости модернизации городов.

«Понятно, что их можно было модернизировать без таких ужасающих потерь и разрушений, но, тем не менее, модернизация городской инфраструктуры, планирование технической среды было реальной в этот момент. Сейчас же это не имеет никакой перспективы, кроме немедленного получения денег конкретными чиновниками сверху донизу по вертикали», — заключил Кагарлицкий.

В городе Боровске Калужской области нарастает скандал, связанный с очередным уничтожением объектов исторического наследия — под снос попал весь исторический центр и самые лучшие дома города под предлогом ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Местные жители выходят на пикеты против чиновничьего произвола, а также обратились в Минкультуры и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Однако чиновники заверили, что смогут придать статус исторического поселения Боровску только к концу 2019 года — то есть когда все объекты исторического наследия будут уже снесены.

Читайте ранее в этом сюжете: «Построим лучше»: Минкульт разрешил снос исторического города под Калугой