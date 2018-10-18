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«Японская осень в Царицыне»: выставка икебаны школы Согэцу в Москве

Культура

На выставке будут представлены 28 композиций

«Японская осень в Царицыне»: выставка икебаны школы Согэцу в Москве
Lelunde92
Икебана

Москва, 18 октября 2018, 12:44 — REGNUM  18 октября во Втором оранжерейном корпусе музея-заповедника «Царицыно» в Москве открывается выставка работ Школы согэцу МАРХИ «Японская осень в Царицыне». На суд поклонников икебаны будет представлены 28 композиций, которые будут сменять друг друга. Все работы созданы преподавателями и выпускниками Школы согэцу Московского архитектурного института и сопровождаются стихами японских классиков.

Отличительная черта композиций согэцу (с яп. «трава и луна») — самой молодой из школ икебаны: ее создал в 1927 году художник и скульптор Софу Тэсигахара, — сочность спелых плодов, прозрачность трав, охристая гамма соцветий, пронзительные краски облетающей листвы. Устроители экспозиции настаивают на том, что современная икебана — это искусство «о полном обновлении человека при посредничестве природы».

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