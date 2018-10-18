«Японская осень в Царицыне»: выставка икебаны школы Согэцу в Москве

Москва, , 12:44 — REGNUM 18 октября во Втором оранжерейном корпусе музея-заповедника «Царицыно» в Москве открывается выставка работ Школы согэцу МАРХИ «Японская осень в Царицыне». На суд поклонников икебаны будет представлены 28 композиций, которые будут сменять друг друга. Все работы созданы преподавателями и выпускниками Школы согэцу Московского архитектурного института и сопровождаются стихами японских классиков.

Отличительная черта композиций согэцу (с яп. «трава и луна») — самой молодой из школ икебаны: ее создал в 1927 году художник и скульптор Софу Тэсигахара, — сочность спелых плодов, прозрачность трав, охристая гамма соцветий, пронзительные краски облетающей листвы. Устроители экспозиции настаивают на том, что современная икебана — это искусство «о полном обновлении человека при посредничестве природы».