Москва, 18 октября 2018, 12:21 — REGNUM 18 октября в концертном зале «Известия Hall» в Москве пройдет шоу радиостанции Like FM. Организаторы предлагают новый формат по составлению программы концерта — в рамках интерактивной программы можно было «лайкать» понравившихся исполнителей на сайте радио, и таким образом влиять на формирование списка участников. Хедлайнерами вечера станут Скруджи, Жак-Энтони, Елена Темникова, Артем Пивоваров, Звонкий, Зомб, Миша Марвин, Элджей, T-Fest, Jah Khalib, Gazirovka и другие.
Like Party 2018: концерт по заявкам слушателей
Концерт пройдет в «Известия Hall» в Москве
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