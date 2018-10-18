Like Party 2018: концерт по заявкам слушателей

Москва, , 12:21 — REGNUM 18 октября в концертном зале «Известия Hall» в Москве пройдет шоу радиостанции Like FM. Организаторы предлагают новый формат по составлению программы концерта — в рамках интерактивной программы можно было «лайкать» понравившихся исполнителей на сайте радио, и таким образом влиять на формирование списка участников. Хедлайнерами вечера станут Скруджи, Жак-Энтони, Елена Темникова, Артем Пивоваров, Звонкий, Зомб, Миша Марвин, Элджей, T-Fest, Jah Khalib, Gazirovka и другие.