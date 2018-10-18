«Не представляю себя без них»: фанатов обрадовала южнокорейская группа

Сеул, , 12:23 — REGNUM Популярная южнокорейская группа BTS продлила контракт с компанией Big Hit Entertainment, которая основала бойбенд пять лет назад. Фанатов настолько обрадовала эта новость, что они вывели хэштег #7MoreYearsOfBTS в топ самых обсуждаемых тем Twitter.

Пользователи утверждают, что участники группы стали для них второй семьёй, поэтому очень рады, что смогут еще как минимум восемь лет наслаждаться их творчеством. Некоторые не могут поверить своему счастью и отмечают, что это лучшая новость за последнее время.

https://twitter.com/yoongisseesaww/status/1052796938637234176

https://twitter.com/spasite_mena/status/1052799123919900672

https://twitter.com/jimini_is_daddy/status/1052819179752042496

Южнокорейская группа BTS (известная как Bangtan Boys или Beyond The Scene) получила мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене.

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