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Анонсирована версия стратегии Reigns по вселенной «Игры престолов»

Культура

Игра выйдет 18 октября 2018 года, но ряд сервисов уже предлагают сделать предзаказ

Анонсирована версия стратегии Reigns по вселенной «Игры престолов»
Цитата из видео «Reigns Game Of Thrones — Gameplay Trailer» (DevolverDigital)
Игра Reigns

Вашингтон, 18 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Компания Devolver Digital анонсировала новую версию симулятора правителя средневеково государства Reigns. В его основу лег сериал HBO «Игра престолов». Об этом 17 октября сообщил портал DualShockers.

Суть этой инди-игры останется неизменной: игроку всё так же придётся принимать решения, исходя из тех требований, прошений или советов, с которыми к нему обращаются герои. Однако в новой версии ему придётся общаться с персонажами популярной фэнтезийной вселенной.

Выход расширения запланирован на 18 октября 2018 года, оно будет доступно для платформ iOS, Android и PC. Однако в сервисах Steam и App Store уже можно сделать предзаказ.

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Напомним, разработкой игры Reigns занимается студия Nerial. В декабре 2017 года была выпущена версия «Reigns: Her Majesty», в которой игроку предлагалось сыграть за королеву.

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