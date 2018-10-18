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Видео: программисты делают 3D-шутер при помощи Microsoft Excel

Культура

Проект, внешне напоминающий Doom или Wolfenstein 3D, получил название Dave vs Ziggy

Видео: программисты делают 3D-шутер при помощи Microsoft Excel
Цитата из видео «First 3D Shooter in Microsoft Excel (shortcut)» (Александр Шумаков)
Геймплей игры Dave vs Ziggy

Москва, 18 октября 2018, 11:10 — REGNUM  Программист Александр Шумаков вместе с сыном создают 3D-шутер (игра в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) при помощи средств, которые предоставляют электронные таблицы Microsoft Excel. Видеоролики с результатами их работы опубликовал 17 октября портал Medialeaks.

Сообщается, что работать над необычным проектом отец и сын начали в 2016 году, он получил название Dave vs Ziggy. Зигги — это инопланетная раса, с которой по сюжету при помощи нескольких видов оружия сражается персонаж по имени Дэйв. Внешне игра напоминает классические шутеры Doom или Wolfenstein 3D. Сейчас разработчики начали краундфандинговую кампанию, по итогу которой они надеются собрать $5 тыс.

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Напомним, в Microsoft Excel существует возможность написания макросов (программный алгоритм действий, записанный пользователем). Энтузиасты и ранее создавали при помощи данного программного инструмента игры, но отец и сын являются первыми, кто решил сделать с их помощью 3D-шутер.

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