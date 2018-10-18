Москва, 18 октября 2018, 11:04 — REGNUM 17 октября состоялось заседании организационного комитета по проведению Года театра в 2019 году. На нем обсуждался план мероприятий, которые пройдут по всей стране. В ходе работы совещания председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с предложением обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой об учреждении Дня театра. По мнению известного режиссера и актера, целесообразно было бы отмечать профессиональный праздник 12 сентября: именно в это день в 1756 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении «российского для представления трагедий и комедий театра». Правда, напомнил присутствующим Александр Калягин, еще раньше, в 1750 году Федор Волков в большом амбаре в Ярославле поставил драму «Эсфирь». Теперь это вопрос обсуждения, но ясно, что решение может быть принято в ближайшем будущем.
Глава СТД Александр Калягин предложил учредить День театра 12 сентября
12 сентября 1756 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении «российского для представления трагедий и комедий театра»
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