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На экраны страны выходит фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Культура

Съемки проходили в Судаке и Ялте

На экраны страны выходит фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова»
Цитата из х/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова». Реж. Евгений Шелякин. 2018. Россия
Алексей Гуськов в роли актёра Христофорова

Москва, 18 октября 2018, 10:19 — REGNUM  18 октября на экраны России выходит фильм выходит картина Евгения Шелякина «Вечная жизнь Александра Христофорова». В главной роли — известный актер Алексей Гуськов. Ему же принадлежит и идея этой романтической комедии. Артист неоднократно жаловался, что устал от сложных и тяжелых ролей, ему давно хотелось порадовать зрителей чем-то добрым и смешным. И действительно действие происходит на море в самый разгар сезона. Вот только главный герой, когда-то популярный актер, ныне выступает в парке аттракционов аниматором в роли римского легионера. И с женой в разводе, и сын его видеть не желает. Но оказывается, жизнь только налаживается. Достаточно в ней появится женщинам — в данном случае троим. А когда это актрисы Полина Пушкарук, Оксана Фандера и Лидия Вележева (настоящая жена в роли бывшей) все становится на место и жизнь начинает играть новыми, яркими красками.

Снимали «Вечную жизнь Александра Христофорова» в Судаке и Ялте.

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Культурная хроника
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