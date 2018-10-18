На экраны страны выходит фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Москва, , 10:19 — REGNUM 18 октября на экраны России выходит фильм выходит картина Евгения Шелякина «Вечная жизнь Александра Христофорова». В главной роли — известный актер Алексей Гуськов. Ему же принадлежит и идея этой романтической комедии. Артист неоднократно жаловался, что устал от сложных и тяжелых ролей, ему давно хотелось порадовать зрителей чем-то добрым и смешным. И действительно действие происходит на море в самый разгар сезона. Вот только главный герой, когда-то популярный актер, ныне выступает в парке аттракционов аниматором в роли римского легионера. И с женой в разводе, и сын его видеть не желает. Но оказывается, жизнь только налаживается. Достаточно в ней появится женщинам — в данном случае троим. А когда это актрисы Полина Пушкарук, Оксана Фандера и Лидия Вележева (настоящая жена в роли бывшей) все становится на место и жизнь начинает играть новыми, яркими красками.

Снимали «Вечную жизнь Александра Христофорова» в Судаке и Ялте.