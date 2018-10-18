В Институте Наследия в Москве обсудят экономику культуры

Москва, , 09:52 — REGNUM 18 октября в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева пройдет круглый стол «Социально-экономический мониторинг эффективности государственной культурной политики России». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Инициатором совещания с участием ведущих специалистов страны выступило новое подразделение учреждения — Центр экономики культуры. Разработка единых и специализированных экономических программ в области культуры назрела довольно давно. Эти занимались несколько учебных заведений, но по большей части это оставалось в ведении театров, музеев, концертных залов и каждое учреждение вырабатывало свою стратегию получения дополнительных средств. Тем более, что львиная доля этих организаций субсидировалось Министерством культуры. Центр экономики культуры предлагает вывести эту работу на новый уровень. Для этого, например, необходимо делать анализ источников количественных и качественных показателей как программ в целом, так и отдельных мероприятий, сформировать систему показателей и основных индикаторов государственных программ для проведения мониторинга. Эти и многие другие научные и практические разработки позволят экономически эффективнее проводить государственную культурную политику.