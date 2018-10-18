Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Телеканал HBO решил закрыть анимационный сериал «Звери» (Animals), третий сезон черного комедийного шоу стал последним. Об этом 17 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1052672069736034304

Информацию журналистам подтвердил представитель компании. Издание отмечает, что этот сериал HBO выходил поздно ночью и никогда не был особо популярным. Эпизоды третьего сезона шоу просматривали в среднем около 185 тыс. человек, тогда как серии второго сезона собирали около 240 тыс. зрителей.

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Напомним, история шоу началась в тот момент, когда аниматоры Филипп Матарезе и Майк Лучано показали два фильма (которые впоследствии стали первыми эпизодами шоу) на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2015 года. Впоследствии HBO заказал им два сезона. В мае 2017 года телеканал решил продлить сериал на третий сезон.

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