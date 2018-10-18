Что делать начинающему писателю, чтобы его книги читали?

Анастасия Алексеева, , 16:01 — REGNUM

Современный книжный рынок диктует жёсткие условия для начинающих писателей. Напечатать собственную книгу с помощью издательства — шанс один на миллион. Гораздо реальнее обратиться к самиздату, однако и здесь подстерегают трудности, главная из которых — поиск своего читателя. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с молодой писательницей Ритой Маре, которая «выстрелила» в Instagram благодаря своей антиутопии «Заряд». Говорили о том, как происходит процесс самиздата, можно ли заработать на писательстве и как продвигаться начинающему автору.

: Писательство — ваша основная работа?

Нет. Это было моим хобби, но сейчас превращается в дело жизни. У меня есть своё брендинговое агентство, которое я и совмещаю с писательством. На него выделяю около двух часов по вечерам, чтобы выполнить свою суточную норму. Сейчас я очень много пишу, потому что нужно закончить новую книгу в течение 3−4 недель. Иногда пишу не только по вечерам, но и в течение дня на телефоне — хотя бы предложение или какую-нибудь мысль, чтобы никакие идеи не пропали. Таким образом я компенсирую вечернее писательство. Вообще я быстро пишу книги, потому что сама себя мотивирую: ставлю определенный дедлайн и настраиваюсь на работу. Для меня нет слова «вдохновение», мне просто нужен определенный настрой и возможность спокойно сесть с ноутбуком и чаем. Если эти условия соблюдены, я могу писать всегда. Даже если какая-то сцена у меня не идет, перехожу к тому, что легче и интереснее в этот момент. Тем самым я просто не теряю время и соблюдаю деловой подход к писательству.

https://www.instagram.com/p/Boel4yKl_r6/

: Вы упомянули про суточную норму. Сколько это знаков?

Сейчас 7,5 тыс. знаков. Например, мне нужно написать книгу до 15 ноября. Сейчас у меня готово 200 тыс. знаков, минимум я пишу десять авторских листов — 400 тыс. знаков. Исходя из этого прикидываю, сколько знаков нужно написать за один день. Сейчас у меня получается даже быстрее, наверное, смогу закончить на несколько дней раньше. Но это не факт, так как иногда я пишу очень много, а иногда, наоборот, мало.

А что касается основной работы, то её я не собираюсь бросать. Только на писательстве в наше время не проживешь. Пока ты начинающий, нужны денежные вложения. К тому же, одного писательства мне, наверное, было бы мало.

: Как вы вообще пришли к тому, чтобы начать писать книги?

В шесть лет начала писать простые стихи. Много читала, особенно фэнтези — «Гарри Поттер», «Таня Гроттер» и всё, что появилось после. Тогда я начала писать слезливые подростковые рассказы. Потом наступил период, когда захотелось написать что-то серьезное. Так появилась моя первая книга — роман в семи тетрадях, написанный от руки. В 2010 году, когда мне было уже около 20 лет, написала книгу «Жизнь ноль», которую сейчас можно купить в электронном виде. Она сырая, но очень интересная и полна событий. Я пыталась от мужского лица раскрыть современное преступление и наказание. Потом был долгий перерыв в шесть лет, когда я ничего не писала. Мы начинали бизнес, у меня родились дети… Я очень мучилась, думала о том, что я делаю, что оставлю после себя. Просто жила, как обычный человек, но мне хотелось чего-то более глубокого. К тому же моя дочь за два года перенесла сложнейшие операции, мы её буквально спасали. После того как всё прошло, я начала оттаивать и в 2017 году поняла, что больше мне ничего не мешает взять и сделать. Я начала писать рассказы и на них выписываться.

: Как пришла идея антиутопии «Заряд»?

Как-то мы разговаривали с мужем, и он сказал: «Люди же не взрываются на утро после измены». Я начала думать, что было бы, если бы был такой мир, в котором нельзя изменять. Это стало отправной точкой для «Заряда». Я начала писать рассказ, понимала, что он всё расширяется и расширяется. А потом произошел момент, который стал знаковым. Я начала изучать, как продвигаться писателю в интернете, потому что пока не делаю ставку на издательства. Обнаружила, что в последнее время на сайтах, где хотела продвигаться, очень популярны научная фантастика и фэнтези. Это хорошо накладывалось на то, что я пишу. На одном сайте увидела конкурс по научной фантастике при поддержке «Эксмо» — нужно было до декабря 2017 года прислать роман в этом жанре. Именно из-за этого я решила расширить свой рассказ в полноценную книгу. Мне было очень сложно, потому что давно не писала. И это видно: первая половина книги читается сложнее, чем вторая.

2 voltamax Вдохновение

: Долго работали над книгой?

Три месяца. В конце декабря я закончила её и успела подать на конкурс. Естественно, я его не выиграла, это было понятно изначально. На таких сайтах побеждают книги авторов, которые уже знакомы читателям по предыдущим произведениям. Да и в принципе на таких сайтах у меня не получается продвигаться. В самых популярных жанрах фэнтези-эротика я не пишу. У меня много откровенных сцен в «Жизнь ноль», но роман всё-таки больше похож на «Шантарам» по наполненности событиями и осмыслению.

: «Жизнь ноль» вы не издавали в бумажном варианте, верно?

Да, я её пока просто разместила в интернете, потому что она сырая. Когда начала вычитывать книгу, поняла, что её нужно переписывать. Но сейчас не хочу этим заниматься, так как у меня есть другие, более свежие идеи.

Я работаю над тем, чтобы печатать книги в издательстве, но сейчас это не первостепенный вопрос. Понимаю, что они напечатают мне тысячу экземпляров, и всё. Издательства продвигают только тех авторов, которые выстреливают, но таких очень мало. Поэтому сейчас нужно быть self-made писателем. Если ничего не делать в соцсетях и надеяться только на издательство, может получиться очень грустно.

: Как происходит процесс самиздата?

Сначала я самостоятельно редактирую и корректирую книгу. Почти сразу, когда начинаю писать, разрабатываю обложку. Заключается авторский договор с дизайнером-иллюстратором, чтобы не было потом вопросов с правообладанием. Параллельно пишется аннотация. Это отдельное искусство, потому что аннотация должна заинтересовать и не сказать ничего лишнего. Сейчас начинающим авторам очень повезло, потому что есть онлайн-сервисы, с помощью которых можно самостоятельно издаваться. Я издаюсь через Ridero. Автор регистрируется, загружает свой текст, обложку, и программа в 3D показывает, как будет выглядеть книга и вёрстка каждой страницы. Можно выбрать твёрдую или мягкую обложку. Первая дорогая, и я не вижу в ней смысла. Я адекватно оцениваю, сколько читатель готов заплатить за книгу начинающего писателя.

https://www.instagram.com/p/BoHTdp2FP9-/

: А сколько стоит ваша книга «Заряд»?

Сейчас 400 рублей.

: Планируете поднимать цену?

Планирую немного поднять цену на второй «Заряд», потому что там будет эксклюзивный экземпляр, который я разошлю читателям до Нового года. Книга будет с новогодним оформлением, к тому же я не буду продавать её в электронном виде. Только после того, как всем придут эти экземпляры, выложу в продажу.

: Исходя из чего вы устанавливаете цены?

Из себестоимости. У меня почти нет наценки, то есть на книгах я вообще не зарабатываю. Я печатаю небольшими тиражами и пока не вижу смысла печатать, к примеру, 500 штук. Я исправляю ошибки, могу что-то поменять. Если бы заказала большой объем и потом обнаружила какую-то неточность, это были бы просто деньги на ветер. Я рационалистичный человек и не витаю в облаках, поэтому в этом плане реально оцениваю рынок.

: Каким тиражом вы напечатали «Заряд»?

150 штук.

: Сколько книг уже отправились к своим читателям?

Больше ста штук. У меня сразу разбирают книги. Сейчас идёт уже третий тираж, кроме того есть электронные продажи. Люди делают предзаказ, и после этого я печатаю определенное количество книг. Конечно, заказываю немного больше, потому что во время печати находятся еще желающие. В итоге, пока ко мне доходит тираж, лишних книг уже нет.

: А третью часть «Заряда» когда планируете выпустить?

В конце 2019 года. Когда я написала первую часть, поняла, что выдохлась. Я устала от героев и думала, что начну писать продолжение в марте — апреле. Но только к началу мая я осознала, что скучаю по героям, начала продумывать сюжет. В итоге всё это затянулось до начала августа. До этого была долгая мыслительная работа. Я полностью разработала сюжет, разбила его по главам и только тогда начала писать по 7,5 тыс. знаков.

: Есть ли у вас в планах другие произведения, помимо «Заряда»?

Да. Главная причина, по которой я хочу быстрее закончить вторую часть «Заряда», в том, что мне хочется быстрее взяться за другую книгу. Еще летом я определилась с сюжетом, и сейчас проживаю его внутри. Я знала, что напишу книгу о неоднозначности выбора, о самореализации в ограниченных условиях, еще когда вышла из больницы со своим ребенком, и у нас всё стало хорошо. В ней не будет никаких приключений, будет реальная жизнь. Я поняла, что люди любят читать про какие-то бытовые темы, если написано интересно и не скучно. Моя большая цель — написать так, чтобы не оставить никого равнодушным. И я чувствую, что эта книга сможет меня продвинуть в писательском плане.

: Вы планируете её начать писать после второго «Заряда»?

Да. У меня уже есть кое-какие заметки, которые потом вставлю в общий файл.

https://www.instagram.com/p/BmgRj_Kg-mT/

: Вы говорили, что у вас есть какие-то неизданные произведения. Не планируете их напечатать?

Я думала издать их для детской аудитории, но не сейчас. Мне кажется, пока это не интересно — многие пишут про магические школы. К тому же мой интерес к ним тоже остыл.

: Какие авторы или произведения служат для вас вдохновением? Может, есть писатель, на которого вы равняетесь?

Я обожаю Чехова, прочитала почти всё, что он написал. Считаю, что он гений малой прозы. Очень люблю Достоевского, Драйзера (и очень грущу, что он так мало написал). Многие произведения мне нравятся отдельно от авторов. Например «Сага о Форсайтах», «Унесенные ветром». И за последнее время, если говорить о писательстве, мне очень понравилась книга «Мартин Иден».

: Блог значительно помогает в продвижении книг и вас как писателя. Вы завели его именно для этой цели?

Только для этого. У меня никогда не было своего Instagram-аккаунта, не понимала, зачем публиковать там свои фотографии. А потом осознала, что это очень интересная площадка для продвижения. Начала активно продвигаться с февраля — марта. Сначала продвигалась как self-made писатель, но потом несколько раз меняла концепцию блога по мере изучения аудитории, пока не пришла к тому, что есть сейчас. Летом, до официального издания книги, я сделала экземпляр для книжного блогера Яны, с которой мы благодаря блогу стали общаться лично. Ей книга очень понравилась, она сказала, что ее должна прочитать каждая девушка, эту идею нужно нести в массы и такой посыл не часто встречается. Она первая в букстаграме написала честный отзыв, за что я ей благодарна. В августе я издала книгу и начала рассылать её блогерам, с которыми договаривалась задолго до этого. Многие прочитали её быстро и вне очереди, что меня очень порадовало. Начали появляться положительные отзывы, почти все с подробными разборами.

https://www.instagram.com/p/BllOs1xjLto/

: А с негативными отзывами сталкивались?

К сожалению, нет. Я этого момента боюсь, и чем дольше жду его, тем больнее он меня ударит. Стараюсь себя успокаивать тем, что многие читатели и блогеры сказали, что книга хороша. Но, естественно, от кого-то будут негативные отзывы. Книга может не понравиться, и даже знаю, чем именно. Я хорошо знаю, где у неё минусы. И когда мне кто-то говорит об этом, понимаю, что человек в теме. Поэтому мнение некоторых книжных блогеров для меня особенно важно. Я понимаю, что у нас схожие вкусы и уровень знаний в литературе. Нескольких из них я попросила стать бета-ридерами второй части «Заряда». Бета-ридер — это человек, который первым читает книгу и отмечает какие-то неточности. У меня это три человека, два из них — книжные блогеры, у которых свыше 10 тыс. подписчиков и которых очень уважают в букстаграме — Таня и Кристина. Я высылаю им на разбор каждую главу, а они подмечают все неточные моменты, которые я потом перерабатываю.

: С какими главными трудностями сталкиваются современные молодые писатели?

Их не читают, тяжело продвинуться. Например, если вести блог только о писательстве, можно упереться в очень дорогое продвижение. При этом не каждый начинающий писатель работает в «Газпроме», а ночами пишет книги. У писателей нет много денег, чтобы вкладываться в своё продвижение, а издательство их не берет. Многие считают себя непризнанными гениями. Но на самом деле они просто не хотят подстраиваться под нынешние условия рынка, которые диктуют, что нужно продвигаться самостоятельно, иметь какие-то подвязки в издательстве или быть медийной личностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять блогов писателей и поэтов, о которых вы не знали