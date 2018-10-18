В Выборге открывается конференция по возрождению малых исторических городов

Выборг, Ленинградская область, , 09:21 — REGNUM 18 октября в старинном городе-крепости Выборге Ленинградской области открывается IX Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». В течение трех дней более 200 специалистов — представители администраций малых городов и исторических поселений, архитекторы, историки, реставраторы, предприниматели будут обмениваться опытом сохранения памятников истории и культуры на данном этапе, разрабатывать эффективные решения совмещения старинных застроек и современных зданий на одном пространстве. Также будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательной базы, способствующей сохранению и развитию исторических мест. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» проводится Министерством культуры с 2009 года. Специалисты уже встречались в Старой Ладоге, Старой Руссе, Пскове, Торжке, Туле и других городах.