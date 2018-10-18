Marvel показала фанатам, как сделать Таноса из тыквы для Хэллоуина

Бербанк, США, , 09:21 — REGNUM Студия Marvel выложила в сеть обучающий видеоролик, в котором она показала, как сделать к Хэллоуину тыкву, похожую на Таноса. Публикация была размещена 17 октября на Twitter-странице компании.

https://twitter.com/Marvel/status/1052284298902949888

В двухминутном ролике ведущие Earth's Mightiest Show препарировали тыкву и поместили на неё лик Таноса. Результат показался пользователям весьма забавным, особенно когда в тыкву поставили свечку, а рядом с ней расположили Перчатку Бесконечности.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время недавнего глобального сбоя YouTube фанаты Marvel решили себя развлечь. Они стали публиковать в соцсетях изображения Таноса, в которых содержались намеки на то, что титан-суперзлодей имеет отношение к происходящему.

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