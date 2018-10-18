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Marvel показала фанатам, как сделать Таноса из тыквы для Хэллоуина

Культура

Результат вышел довольно забавным

Marvel показала фанатам, как сделать Таноса из тыквы для Хэллоуина
Тыква. Хэллоуин

Бербанк, США, 18 октября 2018, 09:21 — REGNUM  Студия Marvel выложила в сеть обучающий видеоролик, в котором она показала, как сделать к Хэллоуину тыкву, похожую на Таноса. Публикация была размещена 17 октября на Twitter-странице компании.

https://twitter.com/Marvel/status/1052284298902949888

В двухминутном ролике ведущие Earth's Mightiest Show препарировали тыкву и поместили на неё лик Таноса. Результат показался пользователям весьма забавным, особенно когда в тыкву поставили свечку, а рядом с ней расположили Перчатку Бесконечности.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время недавнего глобального сбоя YouTube фанаты Marvel решили себя развлечь. Они стали публиковать в соцсетях изображения Таноса, в которых содержались намеки на то, что титан-суперзлодей имеет отношение к происходящему.

Читайте ранее в этом сюжете: Во всем виноват Танос: фанаты Marvel обвинили титана в проблемах YouTube

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