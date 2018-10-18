Крис Хемсворт сообщил об окончании съёмок в спин-оффе «Людей в чёрном»

Лос-Анджелес, США, , 07:37 — REGNUM Крис Хемсворт закончил сниматься в предстоящем спин-оффе фильма «Люди в черном». Актёр 17 октября опубликовал в Instagram фотографию со съёмочной площадки.

https://www.instagram.com/p/BpCsAo6Dxif/

На фотографии запечатлены сам Хемсворт, его партнер Тесса Томпсон и режиссёр Феликс Гэри Грей. Актёр поблагодарил всех участников проекта и назвал съёмки картины эпическим путешествием, которое прошло через Великобританию, Марокко, Италию и США.

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Напомним, спин-офф «Людей в черном» выйдет на большие экраны 14 июня 2019 года. В проекте также приняли участие такие актёры, как Лиам Нисон, Ребекка Фергюсон и Эмма Томпсон. Стоит отметить, что будущая картина до сих пор не имеет официальноего названия.

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