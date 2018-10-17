Жена не исключение: Кит Харрингтон ото всех скрывает финал «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 19:33 — REGNUM Кит Харрингтон, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Джона Сноу, не рассказал о финале шоу даже своей жене Роуз Лесли. Об этом 16 октября сообщил портал Winter Is Coming.

Актёр сказал в интервью журналистам, что он сам решил не рассказывать ничего жене и вообще кому бы то ни было, потому что находит сложившуюся ситуацию довольно захватывающей. Харрингтон добавил: он не думает, что его супруга уже поняла, чем закончится популярное шоу.

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Напомним, отношения персонажей Кита Харрингтона и Роуз Лесли (она исполнила роль одичалой Игритт) прервала смерть последней. Произошло это в четвёртом сезоне сериала, который телеканал HBO показывал весной 2014 года.

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