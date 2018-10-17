На калужском турбинном заводе открыли мемориальную доску Василию Шукшину

Калуга, , 20:17 — REGNUM На калужском турбинном заводе 17 октября торжественно открыли мемориальную доску в честь писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина, который с мая 1947 года по январь 1948 года принимал участие в строительстве завода в качестве слесаря-такелажника, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Мемориальную доску Василию Шукшину установили на фасаде здания заводоуправления. В церемонии приняли участие ветераны и сотрудники предприятия, представители городского культурного сообщества. Шукшин проработал на калужской заводе восемь месяцев. При его участии велось строительство производственных корпусов. В составе рабочих бригад он размечал фундаменты будущих цехов, врезал рамы и двери, покрывал железом их крыши.

«Мы гордимся, что на этапе становления завода здесь трудился выдающийся талант, человек легендарной судьбы, — сказал директор завода по производству Александр Огарков. — Открывая мемориальную доску, мы хотим увековечить память о Василии Шукшине, который внес вклад не только в историко-культурное наследие страны, но и в будущее отечественного турбиностроения».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, ОАО «Калужский турбинный завод» — это крупное российское предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. За 70-летнюю историю завода было поставлено более 3 тыс. единиц энергетического оборудования в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.