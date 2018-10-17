Подводные монстры-зомби и трезубец Посейдона: детали комикса об Аквамене

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM В комиксе издательства DC Comics «Лига справедливости» стартует крупное сюжетное событие под названием «Утонувшая земля», полностью посвящённое одному из самых известных героев издательства, Аквамену, и его мифологии. Сюжетная арка, посвящённая персонажу, начнётся уже на этой неделе. Скотт Снайдер, сценарист серии поделился подробностями грядущего события в интервью для Newsrama.

«У нас есть грандиозный план на этот год. Мы хотим сфокусировать историю на отдельных персонажах и сделать так, чтобы у каждого из них был свой «момент славы», — сообщил Скотт Снайдер о развитии серии «Лига справедливости».

Сценарист заверил читателей, что сюжетные арки всех героев будут абсолютно непохожими друг на друга, читать комикс можно будет с любого момента, не боясь пропустить какое-либо важное событие. Грядущая арка будет посвящена Аквамену, по словам издательства, это будет «самая крупная и самая сумасшедшая история, когда-либо выходившая об этом персонаже». Вероятно, решение выпустить сюжетное событие, посвященное Аквамену, были принято в связи с выходом фильма «Аквамен» 14 декабря 2018 года.

«Аквамен узнаёт, что первый герой Атлантиды — Арион много лет назад, при помощи Посейдона, защитил Землю и её океаны от угрозы морских богов, желавших при помощи трезубца Посейдона вдохнуть жизнь в океаны по всей галактике. Боги были заточены в специальном месте под названием «Кладбище богов». Теперь они выбрались на свободу и планируют заполонить весь мир инопланетной жидкостью, превращающей всё, к чему прикоснётся, в подводных монстров-зомби.», — рассказывает Скотт Снайдер о сюжете грядущего события.

Напомним, что Аквамен — это вымышленный персонаж, супергерой издательства DC Comics. Аквамен (имя героя — Артур Карри) является королём подводного мира и обладает спектром «морских» способностей: умение дышать под водой, телепатически управлять морскими обитателями и плавать со сверхскоростью. Впервые герой появился в комиксах в 1941 году и стал одним из самых популярных персонажей издания, а также членом команды героев DC Comics — «Лиги Справедливости».

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