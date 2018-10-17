Среда, 17 Октября 2018 года
15:55:44 МСК

Создатель сериала «Это мы» рассказал о «вьетнамском» эпизоде шоу

Культура

В этой серии будут показаны отношения Джека с его младшим братом Ники

Создатель сериала «Это мы» рассказал о «вьетнамском» эпизоде шоу
Цитата из к/ф «Это мы», создатель Дэн Фогельман. 2016. США
На диване

Лос-Анджелес, США, 17 октября 2018, 14:19 — REGNUM  Создатель сериала «Это мы» (This is us) Дэн Фогельман рассказал журналистам о сложном «вьетнамском» эпизоде шоу. Его слова 16 октября передал портал IndieWire.

Фогельман сказал, что ему было очень интересно рассказать историю Джека Пирсона (его играет Майло Вентимилья) и показать зрителям воспоминания о его службе во Вьетнаме в 1971 году.

В частности, в этом эпизоде будут показаны отношения Джека с его младшим братом Ники (Майкл Ангарано), который погиб в одном из боев. Режиссёр заявил: когда зрители посмотрят эту серию, они гораздо лучше узнают персонажа, даже если ранее они считали, что знают его достаточно неплохо.

Читайте также: Канал HBO опубликовал первый тизер комикс-сериала «Хранители»

Напомним, сериал «Это мы» выходит на телеканале Fox с 20 сентября 2016 года. Он рассказывает о жизни семьи, в которой дети были рождены в тот же день, что и их отец.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Кинг похвалил создателей сериала «Призрак дома на холме»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить