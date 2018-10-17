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«Осенние дары Азербайджана»: фестиваль на Тверской площади в Москве

Культура

Здесь можно будет приобрести более 10 видов хурмы

Москва, 17 октября 2018, 13:33 — REGNUM  В Москве на Тверской площади открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана». В самом центре столицы до 21 октября можно будет узнать о достопримечательностях Азербайджана, посмотреть выступления танцевальный коллективов, послушать популярных исполнителей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На ярмарке можно будет приобрести знаменитую посуду, изысканные украшения, и вкусные продукты. Организаторы обещают только хурмы более 10 видов. Но как всегда самой оживленной частью фестиваля станет кавказский дворик: здесь и наваристый суп кюфта-бозбаш, и горячая долма, и несколько видов сочного шашлыка. В павильоне «Чайный дом» обязательно надо выпить стаканчик ароматного чая со сладостями.

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Культурная хроника
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