«Осенние дары Азербайджана»: фестиваль на Тверской площади в Москве

Москва, , 13:33 — REGNUM В Москве на Тверской площади открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана». В самом центре столицы до 21 октября можно будет узнать о достопримечательностях Азербайджана, посмотреть выступления танцевальный коллективов, послушать популярных исполнителей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На ярмарке можно будет приобрести знаменитую посуду, изысканные украшения, и вкусные продукты. Организаторы обещают только хурмы более 10 видов. Но как всегда самой оживленной частью фестиваля станет кавказский дворик: здесь и наваристый суп кюфта-бозбаш, и горячая долма, и несколько видов сочного шашлыка. В павильоне «Чайный дом» обязательно надо выпить стаканчик ароматного чая со сладостями.