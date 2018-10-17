Дни оренбургского пухового платка собрали 13 тысяч участников

Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбургской области в праздничных мероприятиях, посвященных оренбургскому пуховому платку, приняли участие более 13 тыс. человек. Возрастной диапазон участников оказался широким — от трех до 85 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

В регионе подвели итоги культурно-просветительской акции «Дни оренбургского пухового платка». В 2018 году она проходила с 8 по 14 октября.

Праздник начался с масштабной акции «Оренбургский пуховый платок объединяет музеи России». Более 400 писем с памятными сувенирами были отправлены всем музеям — членам Союза музеев России. Оренбуржцы пригласили коллег присоединиться к акции «В Покров день платок надень» и предложили провозгласить 14 октября Днём российского платка. Акцию провели сотрудники Оренбургского областного музея изобразительных искусств при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, «Почты России», Фабрики оренбургских пуховых платков, компании «Ореншаль» и «Оренбургских пуховниц».

Самым необычным стал мастер-класс по ярнбомбингу — вязаному граффити. С помощью пряжи и трикотажных изделий оренбуржцы преобразили сквер возле областного музея изобразительных искусств. Яркими событиями стали молодежный флешмоб «Сплетенные нитью» и народное караоке «Оренбургский пуховый платок».

С бережным отношением к традициям народного промысла собственные программы празднования «Дней оренбургского пухового платка» подготовили районные и городские учреждения культуры.

Развлекательную программу «Сокровища нашего края» подготовили в Степном филиале Централизованной библиотечной системы Ташлинского района. Пуховые изделия, связанные руками мам и бабушек, юные участники праздника с гордостью продемонстрировали в праздничный Покров день.

Централизованная клубная система Адамовского района объявила фотоконкурс «На плечах паутинка, словно снег на Покров». Организаторы предложили работникам клубных учреждений прислать на сайт фотографии участниц коллективов художественной самодеятельности или односельчан в паутинках. Всего было прислано около 200 фотографий, на интернет-ресурсе опубликовали 90 работ. По итогам народного голосования победили авторы снимков из Комсомольского и Майского сельских домов культуры. По признанию профессиональных фотографов, лучшей стала фотография с изображением юной жительницы села Теренсай и ее серой козы Белки.

В Асекеевском районе народный художественный промысел поддержали флешмобом «Оренбургский наш платок любит Запад и Восток». В библиотеках были организованы выставки и беседы «Предания старины глубокой», мастер-классы местных мастериц по вязанию пухового платка, фотоконкурс селфи в группах социальных сетей, игровые состязания «А ну-ка, вязальщицы!» для начинающих пуховниц.

В Илекской районной библиотеке оренбургский платок и пуховниц чествовали на концерте, организовали выставки их изделий. Молодежь Илека встретила праздник флешмобом «Сохраним жемчужину Оренбуржья». На театрализованные посиделки со спицами в руках в доме культуры собрались пуховязальщицы Гайского городского округа — здесь звучали народные песни под баян.

В краеведческом музее Соль-Илецка открылась выставка «Платочная Россия» и состоялся мастер-класс по пуховязанию «Нетающий узор пухового платка», а в Центральной библиотеке на выставке «Пуховое чудо» был организован литературный экскурс в мастерскую пуховязальщицы «Пуховое чудо».

Личным примером народный художественный промысел Оренбуржья поддержали около 13 тысяч жителей разного возраста. Одной из участниц праздника в честь пухового платка стала 83-летняя Александра Силютина из села Вишневка Гайского городского округа. А фотомодели народного конкурса Вике Ретюнской из села Теренсай Адамовского района едва исполнилось три года. В Дни оренбургского пухового платка прошло более 700 тематических мероприятий.

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Завершающим событием «Дней оренбургского пухового платка-2018» стала благотворительная акция «Родился оренбуржец!». Новая традиция появилась в прошлом году: чествовать родившихся 14 октября малышей подарками, символизирующими Оренбуржье. 16 октября этого года в торжественной обстановке в роддоме на улице 8 Марта представители областного Совета женщин и министерства здравоохранения Оренбургской области вновь вручили семьям новорожденных ажурные детские покрывала производства Фабрики оренбургских пуховых платков.

Добавим, пуховый платок является визитной карточкой Оренбуржья. Пуховые изделия оренбургских мастериц давно приобрели мировую славу. Оренбургские пуховые платки не имеют равных себе по тонкости работы, оригинальности художественного узора, красоте общей отделки, способности сохранять тепло. Особым изяществом отличаются ажурные платки, так называемые паутинки.

Своей славой платок в первую очередь обязан качеству исходного материала — козьего пуха. Оренбургские козы — потомки кашмирских, которые через Киргизию пришли с Тибета и прижились в основном в Губерлинских горах. Пух оренбургских коз эластичный, легкий, у него низкая теплопроводность. Длина пуха — 5−8 см, а тонина (толщина) составляет 14−16 микрон.

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