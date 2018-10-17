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На Страстном бульваре в Москве открылась выставка «Музыкальный театр»

Культура

На стендах представлены эскизы декораций и костюмов к музыкальным спектаклям

Москва, 17 октября 2018, 13:02 — REGNUM  В Москве на Страстном бульваре открылась выставка «Музыкальный театр. Истоки». Ее организовал Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, празднующий в эти дни столетие со дня основания. На стендах под открытым небом — эскизы декораций и костюмов знаменитых музыкальных спектаклей. Они были созданы выдающимися художниками и сценографами 1920−1940-х годов ХХ века Исааком Рабиновичем, Борисом Матруниным, Петром Вильямсом, Мартиросом Сарьяном, Владимиром Дмитриевым и Борисом Эрдманом.

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Культурная хроника
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