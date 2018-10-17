Самый известный испанец Хулио Иглесиас даст единственный концерт в Москве

Москва, , 11:57 — REGNUM 17 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве выступит самый известный испанский певец Хулио Иглесиас. Он даст только один концерт в рамках мирового тура в честь своего 75-летия и 50-летия музыкальной карьеры. Об этом сообщает сайт Кремлевского дворца.

Его карьера описана многократно писателями и журналистами всего мира, его достижениям на музыкальном поприще нет числа — он записал 82 альбома, его пластинки разошлись тиражом более 300 миллионов, он выступил на 5 континентах более 5 тысячи раз. Обладатель всех наград, в том числе Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboad Music Award и многие другие. В Книгу рекордов Гиннесса Хулио Иглесиас попал как единственный обладатель бриллиантового диска, которого он удостоился за более чем 100 миллионов проданных альбомов на шести языках.

Но главное, он любим народом как никто из исполнителей. Его голос завораживает до сих пор миллионы поклонников. Его баллады о любви заставляют плакать всех женщин мира. И сегодня он вновь порадует своим уникальным творчеством московскую публику.