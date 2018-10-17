Российская мангака представила новый комикс об инопланетянах

Москва, , 17:04 — REGNUM В России появится новый комикс об инопланетянах. Так, отечественная мангака (художник, рисующий мангу) Олеся Холодчук представила первый выпуск своего нового комикса «Инопланетные истории». Это история из 20 страниц, говорится в записи паблика «ВКонтакте» «КомиксАллея».

«Инопланетные истории» будут выходить с возрастным рейтингом 12+ в мягкой обложке. Комикс представляет собой цикл, не связанных сюжетно, историй об обитателях космической системы Си. Героем первого выпуска стал Снум, юный представитель синекожей расы юффн.

Создание «Инопланетных историй» началось ещё в 2000 году, когда их автор, Олеся Холодчук, рисовала комикс по вселенной «Звёздные войны». Большинство героев истории были персонажами франшизы «Звёздные войны», но некоторых из них мангака придумала сама.

«Снум и Наки — два друга, космические горе-путешественники, бороздящие безвоздушное пространство на старом корыте. Однажды они терпят крушение на планете Вотер и там находят потерявшуюся наследницу престола их родной планетарной системы Си.», — рассказала Олеся Холодчук о персонажах своей самой первой истории.

Олеся Холодчук — российская мангака и автор первого русского танкобона (японский формат издания книг в мягкой обложке) «Сунсний мур. Стезя духа», который официально был издан компанией «Комикс Паблишер» в 2010 году. Олеся не раз становилась участником «Аллеи авторов» крупнейших в России фестивалей комиксов: ComicCon Russia и «Московская конвенция комиксов». В данный момент автор работает над научно-фантастической мангой «Инопланетные истории».

«Инопланетные истории» — далеко не единственный российский комикс, изданный в 2018 году. Одним из громких релизов отечественной индустрии комиксов стала Terra Incognita Аскольда Акишина. История, рассказанная без слов, лишь с помощью визуального повествования была выпущена издательством «Бумкнига».

Другим громким проектом стал «Странник» от Анны Рахманько и Миккеля Сомера. Графический репортаж рассказывает о жизни легенды боёв без правил — 46-летнем Вячеславе, который участвует в поединках по всей России под именем Али Баба. Вырученные с продаж комикса средства пошли на помощь бездомным.

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