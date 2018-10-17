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Автор манги «Моя геройская академия» извинился перед фанатами за ошибки

Культура

Кохэй Хорикоси неправильно написал некоторые имена и названия в очередной части комикса

Токио, 17 октября 2018, 11:32 — REGNUM  Создатель манги «Моя геройская академия» Кохэй Хорикоси извинился перед фанатами за две ошибки, которые он допустил в части 202. Об этом 16 октября сообщил портал Comicbook.

В частности, Хорикоси неправильно написал прозвище персонажа Тецутецу, его настоящее имя должно произноситься как Real Steel (Настоящая сталь), а не Real Steal (Настоящий вор). Мангака сказал, что он искренне извиняется за допущенные ошибки.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что полнометражный фильм «Моя геройская академия» смог собрать в кинопрокате Японии более 1,6 млрд иен. В кинотеатрах США анимационный фильм начали показывать 25 сентября 2018 года.

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Аниме/манга
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