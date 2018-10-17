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«Dance. Dance. Dance»: премьера одноактных балетов в Александринском театре

Культура

Все три балета были специально поставлены для звезд Мариинского театра

«Dance. Dance. Dance»: премьера одноактных балетов в Александринском театре
Эдгар Дега. Балерины на поклонах. 1885

Санкт-Петербург, 17 октября 2018, 11:31 — REGNUM  17 октября в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоится мировая премьера «Dance. Dance. Dance». Это представление трех одноактных балетов, которые были специально поставлены для ведущих танцовщиков Мариинского театра Игоря Колба, Данилы Корсунцева и Евгения Иванченко. Это и дебют молодых хореографов, работающих на стыке академического балета и современного танца.

В первом отделении будет показана постановка Дмитрия Масленникова «Годен до»:своеобразноепластическое размышление о потребительском отношении к человеку. В главное партии Игорь Колб. Во второй части уникального преставления — проект Алексея Бусько с Даниилом Корсунцевым «Прерванный полет». Это посвящение выдающемуся танцовщику Мариинского театра Юрию Соловьеву, трагически ушедшего из жизни. И завершит программу вечера романтическая баллада Эмиля Фаски «Холодное и горячее» с Евгением Иванченко с примой Мариинского балета Оксаной Скорик.

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Культурная хроника
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