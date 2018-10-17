Американская компания снимет адаптацию японского шоу Densho Otoko

Токио, , 11:43 — REGNUM Компания Vertigo Entertainment объявила о своём намерении создать музыкальную адаптацию популярного японского телешоу «Парень из электрички» (Densho Otoko). Исполнительными продюсерами картины выступят Филип Розенталь известный по работе над сериалом «Все любят Раймонда», и Такер Коули, известный сериалу «Парки и зоны отдыха». Дата начала съёмок пока не оглашается, сообщает портал AnimeNewsNetwork.

Мюзикл станет многосерийным произведением, продолжительность каждого эпизода составит 30 минут. Сериал станет американским ремейком оригинального произведения Хитори Накано, с западными актёрами в главных ролях. Эта картина — первый опыт продажи прав на создание ремейка для канала Fuji TV.

«Парень из электрички» — предположительно правдивая история о японском отаку (фанат аниме и сопутствующей атрибутики), защитившем красивую девушку от домогательств в вагоне электрички. История была опубликована на японском форуме 2channel и получила широкую огласку. На основе поступка «Парня из электрички», как его прозвали на форуме, была создана книга, несколько версий манги, полнометражный фильм, театральная постановка и популярный телесериал на канале Fuji TV.

В сети существует множество споров касательно правдивости оригинальной истории. Телеканал Fuji TV заявляет, что все события абсолютно реальны. Интернет-сообщество, в свою очередь, считает, что история является правдой лишь частично, а многие события видоизменены в угоду зрелищности картины.

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