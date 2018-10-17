Госдума уточняет нормы о прокатных удостоверениях для кинофестивалей

Москва, , 10:46 — REGNUM Законопроект, уточняющий, когда может проходить показ фильмов без прокатного удостоверения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Без прокатного удостоверения фильм может быть показан в рамках международного кинофестиваля — он должен быть включен в перечень кинофестивалей (ежегодно утверждается Минкультуры России), общая продолжительность кинофестиваля должна составлять не менее 3-х и не более 15-и дней при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более 5-и раз, а в случае проведения мероприятий данного кинофестиваля с периодичностью более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать 15 дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее 3-х дней подряд, при условии, что суммарное количество показов такого фильма на всех мероприятиях в рамках данного кинофестиваля не превышает 5-и раз.

Кроме того, не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях и в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные образовательные программы, а также в случае показа в рамках межгосударственного культурного сотрудничества фильмов зарубежного производства.

«Мы сегодня снимем эту точку напряженности, которая возникла в отношениях между киносообществом и государством. И вообще считаю, что если есть возможность снять ту или иную точку напряженности в обществе, это надо делать как можно быстрее, поэтому законопроект был достаточно быстро написан, со всеми согласован, мы очень рады, что нас поддержали коллеги из Министерства культуры РФ», — отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Таким образом, депутаты исправляют ошибки правительства РФ.

Принятый ранее закон «поставил лишний фильтр на пути проведения международных кинофестивалей на территории нашей страны», отметила глава комитета Госдумы.

«Эти фильтры нерабочие, они лишали целый ряд кинофестивалей возможности показывать фильмы без получения прокатных удостоверений», — указала она.

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