Минкультуры ответит Госдуме за недоработку норм о прокатном удостоверении

Москва, , 10:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин просит представителей Министерства культуры принять участие в обсуждении законопроекта, смягчающие правила получения прокатных удостоверений для фильмов, демонстрируемых в рамках международных кинофестивалей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Нам необходимо в том случае, если мы приняли решение, а потом его вынуждены корректировать, причем корректировать в течение короткого срока, заслушивать авторов законодательной инициативы: почему предлагалось решение, которое не было до конца проанализировано, не было до конца подготовлено с позиции эффективности его реализации. И в этой связи просьба полномочного представителя правительства на второе чтение пригласить представителей Министерства культуры», — сказал Володин.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, направленный на популяризацию кино.

Ранее организаторы независимых кинофестивалей, в рамках которых не проводится никакого конкурса, заявляют, что сейчас по формальным критериям они могут не попасть в утверждаемый Минкультуры список фестивалей, следовательно, им будет запрещено показывать картины без прокатного удостоверения. В частности, об этом заявляют организаторы Beat Film Festival, Beat Weekend, а также проект «Иноекино», занимающийся ретроспективами классиков мирового кинематографа

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